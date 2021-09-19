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Глава Рособоронэкспорта Михеев: российское оружие высоко ценят во всем мире
Армия
Глава Рособоронэкспорта Михеев: российское оружие высоко ценят во всем мире
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 сентября. Оружие российского производства смогло заслужить высокую оценку во всем мире. Об этом сообщил глава концерна «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев.

Представитель компании отметил, что российское вооружение неоднократно служило в целях спасения жизней людей и государств.

«Время подтверждало уникальность российского оружия, благодаря которому не раз были спасены жизни отдельных людей и даже целые государства», — уточнил Михеев.

Глава Рособоронэкспорта подчеркнул, что успех российского вооружения также зависит от колоссальных усилий рабочих, инженеров и конструкторов. Это огромный и очень ответственный труд, который знают, уважают и высоко ценят во всем мире, констатировал Михеев.

«Российское оружие ценят за надежность и непревзойденные характеристики», — уверен представитель концерна.

Кроме этого, Михеев поздравил всех причастных с Днем оружейника, который отмечается в России ежегодно 19 сентября.

Ранее сообщалось, что «Златмаш» создал пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» для силовых служб и спецназа. Новинка должна будет заменить ПП-91 «Кедр». По словам специалистов предприятия, пистолет идеально подходит для ведения ближнего боя в условиях города.

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россия ростех вооружение
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