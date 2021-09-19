Со стороны профессия нотариуса выглядит так, будто этот специалист лишь только и делает, что ставит свою подпись на разные документы и их копии, да еще и в качестве пошлины берет за это неплохие деньги. Однако на практике эта специализация достаточно непроста, так как требует безусловной порядочности, большой ответственности и юридической грамотности. За спиной нотариуса — годы стажировки и обучения, прохождение массы квалификационных испытаний. К тому же трудовая деятельность нотариусов постоянно подвергается контролю со стороны государства — на ее соответствие букве закона. Надзор осуществляется Федеральной нотариальной палатой — государственным профессиональным объединением. При этом хороший нотариус должен уметь простым, «человеческим», языком объяснить клиенту различные юридические тонкости, четко и по существу ответить на любой поставленный вопрос. Кроме того, деятельность нотариусов предполагает исполнение лишь посреднических функций между гражданами и органами власти, поэтому, строго говоря, она не может быть расценена как действия по получению прибыли или персональный бизнес. Сегодня мы приоткрываем дверь в нотариальную контору, определяем, какими профессиональными и личными качествами обладает ее сотрудник, вооруженный гербовой печатью, изучаем преимущества и недостатки этой профессии, а также выясняем, какое нужно образование для получения этой важной специализации.
Чем занимается нотариус?
Нотариус (с латинского языка notarius — писарь, секретарь) — это специалист, который проводит нотариальные действия, руководствуясь интересами и потребностями граждан и предприятий. Свою деятельность он осуществляет от имени Российской Федерации. Нотариус может вести дела о наследстве, составлять брачные контракты, выдавать документы о праве собственности, создавать проекты сделок, удостоверять подлинность различных бумаг и правильность переводов, накладывать табу на распоряжение имуществом и даже преподавать или заниматься научными разработками. При этом у представителя профессии существуют не только права, но и определенные обязанности и даже запреты. К примеру, в процессе работы он должен разъяснять заказчикам последствия реализации нотариальных действий и хранить нотариальную тайну во всем, что касается оказанных услуг. При этом посредником при совершении различных сделок нотариус быть не может.
Главные качества, необходимые представителю профессии
Тот, кто желает быть нотариусом, должен понимать, что это достаточно ответственная и кропотливая работа, поэтому профессия вряд ли придется по душе непоседливым творческим личностям. Также будущий нотариус должен обладать немалым трудолюбием и педантичностью, которая выльется на рабочем месте в строгое соблюдение мелочей. Вместе с тем работник нотариальной конторы — вовсе не угрюмый интроверт, избегающий контакта с людьми, наоборот — среди главных качеств претендентов на получение профессии значатся коммуникабельность и умение находить контакт с разными клиентами. И, безусловно, хороший нотариус должен быть порядочным и неподкупным.
Плюсы и минусы профессии
Среди преимуществ специализации — постоянный спрос на нотариальные услуги, достойная оплата труда, наличие определенных льгот при аренде помещений и, безусловно, полезных связей, а также уважение в обществе. Вместе с тем у этой профессии есть и недостатки. К ним прежде всего стоит отнести большую ответственность за нотариальные действия, вплоть до уголовной. Кроме того, специалист рискует оказаться под давлением со стороны представителей криминального мира, которым, разумеется, необходим «свой человек» в нотариате. Лимитированное количество государственных нотариусов порождает довольно высокую конкуренцию в этой сфере услуг. И, безусловно, уже упомянутый жесткий надзор со стороны нотариальной палаты также может оттолкнуть многих желающих получить эту профессию.
Как стать нотариусом?
Будущий нотариус должен непременно получить высшее юридическое образование. При этом не так уж важно, на кого учиться, главное, чтобы профессия принадлежала к сфере юриспруденции. После 9 класса будущий специалист может поступить в колледж, а после 11-го — получить классическое высшее образование в одном из профильных вузов.
Впрочем, не стоит рассчитывать, что обладатель диплома юриста, пусть даже с отличием, сможет сразу стать нотариусом. Во-первых, сделать карьеру, не имея соответствующих связей, довольно сложно, поэтому многие работники нотариальных контор начинают трудовую деятельность в качестве корпоративных юрисконсультов или делопроизводителей. Во-вторых, вначале следует пройти стажировку в одной из нотариальных контор, успешно сдать квалификационный экзамен, принять присягу и получить лицензию. Также обязательным условием вступления в должность является российское гражданство.
Сколько зарабатывает нотариус?
Размер месячного среднего заработка этого специалиста зависит от региона расположения нотариальной конторы и его экономического развития, а также от опыта и компетенции профессионала и его репутации среди клиентов. Таким образом, размер заработной платы нотариуса определяется промежутком от 30 до 120 тысяч рублей.