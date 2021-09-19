Со стороны профессия нотариуса выглядит так, будто этот специалист лишь только и делает, что ставит свою подпись на разные документы и их копии, да еще и в качестве пошлины берет за это неплохие деньги. Однако на практике эта специализация достаточно непроста, так как требует безусловной порядочности, большой ответственности и юридической грамотности. За спиной нотариуса — годы стажировки и обучения, прохождение массы квалификационных испытаний. К тому же трудовая деятельность нотариусов постоянно подвергается контролю со стороны государства — на ее соответствие букве закона. Надзор осуществляется Федеральной нотариальной палатой — государственным профессиональным объединением. При этом хороший нотариус должен уметь простым, «человеческим», языком объяснить клиенту различные юридические тонкости, четко и по существу ответить на любой поставленный вопрос. Кроме того, деятельность нотариусов предполагает исполнение лишь посреднических функций между гражданами и органами власти, поэтому, строго говоря, она не может быть расценена как действия по получению прибыли или персональный бизнес. Сегодня мы приоткрываем дверь в нотариальную контору, определяем, какими профессиональными и личными качествами обладает ее сотрудник, вооруженный гербовой печатью, изучаем преимущества и недостатки этой профессии, а также выясняем, какое нужно образование для получения этой важной специализации.

Чем занимается нотариус?

Нотариус (с латинского языка notarius — писарь, секретарь) — это специалист, который проводит нотариальные действия, руководствуясь интересами и потребностями граждан и предприятий. Свою деятельность он осуществляет от имени Российской Федерации. Нотариус может вести дела о наследстве, составлять брачные контракты, выдавать документы о праве собственности, создавать проекты сделок, удостоверять подлинность различных бумаг и правильность переводов, накладывать табу на распоряжение имуществом и даже преподавать или заниматься научными разработками. При этом у представителя профессии существуют не только права, но и определенные обязанности и даже запреты. К примеру, в процессе работы он должен разъяснять заказчикам последствия реализации нотариальных действий и хранить нотариальную тайну во всем, что касается оказанных услуг. При этом посредником при совершении различных сделок нотариус быть не может.

Федеральное агентство новостей /

Главные качества, необходимые представителю профессии

Тот, кто желает быть нотариусом, должен понимать, что это достаточно ответственная и кропотливая работа, поэтому профессия вряд ли придется по душе непоседливым творческим личностям. Также будущий нотариус должен обладать немалым трудолюбием и педантичностью, которая выльется на рабочем месте в строгое соблюдение мелочей. Вместе с тем работник нотариальной конторы — вовсе не угрюмый интроверт, избегающий контакта с людьми, наоборот — среди главных качеств претендентов на получение профессии значатся коммуникабельность и умение находить контакт с разными клиентами. И, безусловно, хороший нотариус должен быть порядочным и неподкупным.

Плюсы и минусы профессии

Среди преимуществ специализации — постоянный спрос на нотариальные услуги, достойная оплата труда, наличие определенных льгот при аренде помещений и, безусловно, полезных связей, а также уважение в обществе. Вместе с тем у этой профессии есть и недостатки. К ним прежде всего стоит отнести большую ответственность за нотариальные действия, вплоть до уголовной. Кроме того, специалист рискует оказаться под давлением со стороны представителей криминального мира, которым, разумеется, необходим «свой человек» в нотариате. Лимитированное количество государственных нотариусов порождает довольно высокую конкуренцию в этой сфере услуг. И, безусловно, уже упомянутый жесткий надзор со стороны нотариальной палаты также может оттолкнуть многих желающих получить эту профессию.

pixabay.com / Pexels

Как стать нотариусом?

Будущий нотариус должен непременно получить высшее юридическое образование. При этом не так уж важно, на кого учиться, главное, чтобы профессия принадлежала к сфере юриспруденции. После 9 класса будущий специалист может поступить в колледж, а после 11-го — получить классическое высшее образование в одном из профильных вузов.

Впрочем, не стоит рассчитывать, что обладатель диплома юриста, пусть даже с отличием, сможет сразу стать нотариусом. Во-первых, сделать карьеру, не имея соответствующих связей, довольно сложно, поэтому многие работники нотариальных контор начинают трудовую деятельность в качестве корпоративных юрисконсультов или делопроизводителей. Во-вторых, вначале следует пройти стажировку в одной из нотариальных контор, успешно сдать квалификационный экзамен, принять присягу и получить лицензию. Также обязательным условием вступления в должность является российское гражданство.

Сколько зарабатывает нотариус?

Размер месячного среднего заработка этого специалиста зависит от региона расположения нотариальной конторы и его экономического развития, а также от опыта и компетенции профессионала и его репутации среди клиентов. Таким образом, размер заработной платы нотариуса определяется промежутком от 30 до 120 тысяч рублей.