Андрей Климов заявил, что говорить о неконкурентности выборов в РФ может только слабоумный

Санкт-Петербург, 19 сентября. Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов отметил, что лишь проплаченные критики заявляют о неконкурентных выборах в Госдуму.

По словам Климова, в этом году в выборах в Государственную думу участвуют 14 политических партий. Это уже делает выбор шире, чем в государствах с двухпартийной системой. Также сенатор отметил и участие независимых кандидатов в российских выборах.

«Критики могут говорить все что угодно, даже если вы сделаете все идеально, потому что им платят. <…> Знаете, я, когда бюллетени получил на руки, потратил десять минут на то, чтобы посмотреть списки. Говорить, что у нас нет конкуренции, может только слабоумный», — заявил Климов во время брифинга Медиагруппы «Патриот».

Также председатель подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС отметил, что многие его знакомые международные наблюдатели считают российские выборы одними из самых идеальных с точки зрения организации. Поэтому неуместно называть их неконкурентными и предсказуемыми, заключил он.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или же электронно, однако второй вариант доступен лишь для некоторых регионов. Одновременно с выборами в нижнюю палату проходят выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.