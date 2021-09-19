Премьер Ливана назвал поставки иранского топлива нарушением суверенитета республики

Бейрут, 19 сентября. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал поставки иранского горючего, организованные движением «Хезболла», нарушением суверенитета его страны.

В интервью CNN чиновник заявил, что не обеспокоен возможностью введения санкций против республики, так как импорт топлива осуществляется без участия ливанского правительства. Тем не менее он отметил, что сам факт подобных поставок «вызывает у него огорчение».

«Хезболла» заявила о намерении закупить бензин и дизельное горючее в Иране на фоне острого топливного дефицита, который стал причиной длинных пробок на автозаправочных станциях и практически повсеместных веерных отключений электроэнергии вплоть до 23 часов в сутки. При этом государство не в состоянии оплачивать импорт горючего из-за обесценивания национальной валюты и истощения банковских резервов.

Заявления лидеров шиитского военизированного движения вызвали резкий протест как у правительства Ливана, которое не желает роста популярности группировки, так и у США, наложивших запрет на закупки нефтепродуктов у Ирана. Однако ни Бейрут, ни Вашингтон не смогли предложить альтернативы, которая бы могла в ближайшие сроки облегчить нехватку топлива и электричества в стране, а реализация недавно достигнутого соглашения о транзите газа из Египта и электроэнергии из Иордании через сирийскую территорию займет не менее нескольких месяцев из-за необходимости ремонта трубопроводов и ЛЭП.

Hezbollah trucked more than 1 million gallons of Iranian diesel fuel into Lebanon, flouting U.S. sanctions and portraying itself as a national savior, stepping in where the Lebanese government and its Western backers had failed. https://t.co/iSdewQ7Pmg — New York Times World (@nytimesworld) September 17, 2021

Первый из трех танкеров, вышедших из Исламской республики, ранее достиг сирийского порта Баниас, а 16 сентября топливо начали доставлять автоцистернами в Ливан. По приезду в пункты назначения они были с восторгом встречены сотнями граждан республики.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла пояснил, что решение о доставке горючего в Сирию было принято для того, чтобы не ставить Бейрут «в неловкое положение».