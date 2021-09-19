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День ВВС США ознаменовался конфузом из-за логотипа с российскими Су-27

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 16:10
Армия
День ВВС США ознаменовался конфузом из-за логотипа с российскими Су-27
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 сентября. День формирования Военно-воздушных сил США ознаменовался неловкой ситуацией после того, как Пентагон поздравил летчиков логотипом с российскими истребителями Су-27.

Сообщается, что Южное командование Министерства обороны Соединенных Штатов опубликовало на своей странице в Twitter картинку, на которой было написано «С днем рождения, ВВС США». Однако пользователи обратили внимание, что Пентагон оконфузился, поместив на изображение три самолета российского производства, сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов были сформированы как отдельный вид войск 18 сентября 1947 года. До этого они являлись частью американской армии. Таким образом, ВВС США отпраздновали вчера свое 73-летие.

Советский и российский истребитель Су-27 относится к боевым самолетам четвертого поколения. Он имеет множество модификаций, самой современной из которых является Су-35С. Главной характерной чертой воздушного судна и его модификаций считается особая форма планера, которая делает самолет аэродинамически неустойчивым, однако обеспечивает ему сверхманевренность. Благодаря этому Су-27 способен выполнять такие фигуры высшего пилотажа, как знаменитая «кобра Пугачева».

Ранее сообщалось, что компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT на базе Airbus. Известно, что ВВС США намерены получить новые самолеты-заправщики уже к 2029 году, чтобы заменить ими устаревающие KC-135 Stratotanker.

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