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Политолог Соловейчик: Реакция Памфиловой на нарушения в Петербургском ТИК жесткая, но оправданная

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 15:35
Общество
Политолог Соловейчик: Реакция Памфиловой на нарушения в Петербургском ТИК жесткая, но оправданная
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Реакция главы ЦИК России Эллы Памфиловой на нарушения, зафиксированные на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге, довольно жесткая, но полностью оправданная. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политолог Владимир Соловейчик, комментируя инцидент.

Напомним, 19 сентября стало известно, что Элла Памфилова призвала принять меры вплоть до увольнения председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) №27. Это связано с нарушением хранения сейф-пакетов, которое зафиксировали на избирательном участке во время выборов в Государственную думу. Памфилова поручила составить обращение в федеральные органы правопорядка по этому делу.

«Ситуация с сейф-пакетами достаточна серьезная, это означает то, что порядка в организации работы соответствующей участковой избирательной комиссии нет. Так как голосование трехдневное, было очень много опасений, что в две ночи между днями голосования с бюллетенями, которые хранятся в сейф-пакетах, могут происходить разного рода незаконные вещи: порча, подмена, вброс и так далее. Такого рода версии распространялись и в социальных сетях, и в СМИ. Фактически получилось, что ситуация на данном избирательном участке подтвердила самые худшие опасения граждан. Именно в силу этих обстоятельств глава ЦИКа Элла Памфилова реагирует достаточно жестко, эта реакция в данном случае совершенно оправданная», — отметил Соловейчик.

Политолог добавил, что подобные ситуации с нарушениями обязательно нужно предавать огласке.

«Я думаю, что инциденты с сейф-пакетами уже не повторятся в Петербурге. Сегодня последний день голосования, скорее всего, если нарушения и будут, то уже другого плана. Но это не отменяет того, что их нужно пресекать, наказывая должностных лиц, допустивших эти нарушения, чтобы на следующих выборах неповадно было», — поделился мнением собеседник агентства.

Ранее политолог Инна Ветренко объяснила, почему в ходе выборов Петербург выделяется на фоне регионов.

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