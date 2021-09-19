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ПФР скорректирует правило о надбавке пенсионерам со стажем в сельской местности

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 15:10
Экономика
ПФР скорректирует правило о надбавке пенсионерам со стажем в сельской местности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 сентября. Часть граждан РФ пенсионного возраста может начать получать прибавку к пенсии со следующего года, сообщают в Пенсионном фонде.

Ожидается, что размер прибавки составит 1600 рублей, что соразмерно 25% от фиксированной выплаты к пенсии. Деньги положены пенсионерам, которые имеют значительный стаж работы в сельской местности. Об этом пишет «ФедералПресс».

«Многим гражданам начнут давать новую выплату за пенсионный стаж свыше 30 лет. Это будут пенсионеры, которые переезжают на постоянное место жительства из сельской местности в город», — заявили в ПФР.

Назначение надбавки раньше зависело от места проживания пенсионера. Однако с начала 2022 года доплата будет поступать всем пенсионерам с «сельским стажем» даже после переезда. О других социальных доплатах ранее рассказала замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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