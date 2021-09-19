Президент Мексики призвал создать в Южной Америке собственный «Евросоюз»

Мехико, 19 сентября. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна должны стремиться к созданию блока наподобие Европейского Союза. Об этом заявили президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и другие лидеры на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

Глава Мексики обратился к президентам и премьер-министрам стран-членов интеграционного объединения, подчеркнув, что сближение государств в рамках такой организации может поспособствовать развитию экономики региона, страдающего от неравенства, и разрешить другие проблемы.

El presidente de México ????????, @lopezobrador_ clausura la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, agradeciendo la participación de los países hermanos de América Latina y el Caribe???? pic.twitter.com/or7D2QKn6M — Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (@PPT_CELAC) September 18, 2021

«СЕЛАК может стать основным инструментом укрепления отношений между странами Латинской Америки и Карибского бассейна. — заявил Обрадор. — Мы должны построить на континенте что-то вроде экономического сообщества, которое стало началом ЕС».

Как заявили лидеры государств, встреча СЕЛАК была проведена с целью ослабить роль Организации американских государств (ОАГ), находящейся под сильным влиянием США. В начале саммита основное внимание уделялось левым главам государства, в особенности президентам Перу Педро Кастильо, Кубы Мигелю Диасу-Канелю и Венесуэлы Николасу Мадуро.

В прошлом году ультраправый лидер Бразилии Жаир Болсонару приостановил участие своей страны в СЕЛАК, раскритиковав объединение за чрезмерное влияние левоцентристских сил.

???? En la VI Cumbre @PPT_CELAC, el presidente de ????????, @DiazCanelB, subrayó que «Urge promover la solidaridad y la cooperación para consolidar nuestra fortaleza: la unidad en la diversidad. Urge fortalecer la CELAC. No dejemos pasar la oportunidad de seguir haciendo historia». pic.twitter.com/4tsZpS5Eo7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 18, 2021

Президент Аргентины Альберто Фернандес был вынужден отменить поездку в последний момент по причине политического кризиса в стране.

Напряженность внутри блока

В ходе саммита среди лидеров возникла напряженность. Правоцентристский глава Уругвая Луис Лакалье Поу заявил, что его участие не должно восприниматься как знак поддержки более авторитарных режимов региона или неприятия ОАГ.

«Мы обеспокоены тем, что происходит на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле», — отметил Лакалье Поу.

Глава Кубы Диас-Канель в ответ раскритиковал неолиберальную политику, которая, как он заявил, замедляет социальный прогресс. Президент Уругвая в свою очередь осудил коммунистическое правительство Диаса-Канеля, которое, по его словам, подавляет оппозицию.

Итоги саммита

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард объявил на пресс-конференции о подписании ряда соглашений в ходе шестого саммита СЕЛАК.

«Несмотря на существующие разногласия, которые являются очень серьезными и важными, нам удалось провести встречу и принять несколько существенных решений», — заявил Эбрард.

▶️ En la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, el canciller @m_ebrard reportó los puntos cumplidos del plan de trabajo de la @PPT_CELAC???????? y resaltó que los acuerdos generados en la reunión de hoy impactarán en la vida de los pueblos de la región. pic.twitter.com/6lktar23TG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 18, 2021

Он сообщил, что страны-члены одобрили декларацию из 44 пунктов, в которой учитывались требования всех государств. Кроме того, были подписаны специальные документы касательно экономической блокады Кубы и территориального вопроса, связанного с Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Также страны договорились о создании фонда для борьбы с климатическими изменениями. По словам Эбрарда, развитые страны обещали 100 млрд долларов для решения данной проблемы, однако до настоящего момента средства не были выделены.

Ha concluido la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños #CELAC con acuerdos para enfrentar la pandemia de Covid-19. Se abordaron asuntos políticos de la región y se puso sobre la mesa transformar la @OEA_oficial pic.twitter.com/NfLS989Ke2 — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 18, 2021

Также в рамках СЕЛАК были созданы шесть направлений деятельности, целью которых является увеличение производства вакцин в регионе, разработка регионального космического агентства и другое.

Сообщество латиноамериканских и карибских государств было сформировано в 2011 году по совместной инициативе Мексики, Бразилии и Венесуэлы. Целью организации было создание чисто латиноамериканского форума, без участия США и Канады. На данный момент в состав объединения входят 32 страны-участницы.