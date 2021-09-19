«Они делают это нарочно»: Климов высказался о непризнании российских выборов на Западе

Санкт-Петербург, 19 сентября. Председатель подкомитета по взаимодействию со странами БРИКС Андрей Климов заявил, что непризнание выборов в Госдуму на Западе — это попытка расшатать политический строй России.

По словам Климова, заявление Европейского парламента, политиков США и других стран по поводу непризнания российских выборов — это акт грубого вмешательства во внутренние дела государства.

«Мы суверенное государство, и только русский народ вправе делать выбор. <…> Но делать заявления без представителей в России — это просто профанация международного права. Они делают это нарочно, чтобы раздувать истерию вокруг России, сдерживать нас и расшатывать политический строй», — заявил Климов во время брифинга Медиагруппы «Патриот».

Также член Совета Федерации от Пермского края отметил, что на выборах представлены совершенно разные политические партии, и их деятельность абсолютно прозрачна.

В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.