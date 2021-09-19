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Айза Долматова заработала гайморит на съемках проекта «Звезды в Африке»
Шоу-бизнес
Айза Долматова заработала гайморит на съемках проекта «Звезды в Африке»
Pr Scr instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 19 сентября. Дважды экс-возлюбленная российского рэпера Гуфа Айза Долматова пожаловалась на обострение гайморита. Звезда уверена, что ей придется сделать хирургическую операцию, чтобы избавиться от недуга, пишет Teleprogramma.pro.

Плохое самочувствие появилось у звезды после съемок первых выпусков шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Долматова заявила, что давно лечит насморк, ее нос постоянно заложен, возникают трудности с дыханием.

По ее мнению, всему виной африканский климат, где она долгое время находится. Айза уверена, что гайморитом ее одарила именно страна, в которой она все это время находилась.

«У меня обострился гайморит, который я все еще лечу. Спасибо Африке, скоро у меня будет операция», — заявила бывшая жена Гуфа.

«Я не чувствую ни запаха, ни вкуса уже очень давно. Отек настолько сильный, что от страха задохнуться я мало сплю, но только не сегодня. Если ты болен, тебе вообще ничего не нужно… Ты просто лежишь и мечтаешь, как подруги, нарядиться и куда-то сходить… Но ты не можешь!» — рассказала телеведущая в одном из интервью для Sobesednik.ru.

Новый проект придерживается определенных правил: 15 звезд разных поколений оказываются на берегу известной по детским сказкам реки Лимпопо, чтобы показать всему миру, на что они способны. Реалити непохож на своих предшественников. Здесь участников не делят на команды. Все оказываются на одной стороне, и единственные их враги — собственные фобии и страхи.

Если кто-то боится высоты, то его заставляют прыгать со скалы, если у кого-то есть страх перед насекомыми, встречи с ними уже не избежать, а возможно, и обеда из них.

Ранее сообщалось, как Виктория Боня устроила истерику из-за еды на проекте «Звезды в Африке».

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Все новости / Шоу-бизнес / Айза Долматова заработала гайморит на съемках проекта «Звезды в Африке»
климат болезнь айза долматова гайморит звезды в африке
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