Российские военные побили рекорд по размещению водной переправы на учениях «Запад-2021»

Москва, 19 сентября. Российские военные инженеры смогли установить рекорд по строительству понтона в ходе учений «Запад-2021».

Военнослужащие справились с задачей на час быстрее норматива, развернув при этом переправу двойной ширины, что позволило увеличить интенсивность перемещения военной техники.

«Это позволяет в два раза интенсивнее переводить технику на тот берег», — сказал командир 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЗВО Роман Брикульский в комментарии телеканалу «Звезда».

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили на 15 военных полигонах двух государств с 10 по 16 сентября. В маневрах приняли участие порядка 200 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц вооружения и техники. По итогам тренировочных мероприятий в Генштабе ВС РФ подчеркнули полную совместимость органов военного управления России и Белоруссии.