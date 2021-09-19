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Российские военные побили рекорд по размещению водной переправы на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 14:56
Армия
Российские военные побили рекорд по размещению водной переправы на учениях «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 сентября. Российские военные инженеры смогли установить рекорд по строительству понтона в ходе учений «Запад-2021».

Военнослужащие справились с задачей на час быстрее норматива, развернув при этом переправу двойной ширины, что позволило увеличить интенсивность перемещения военной техники.

«Это позволяет в два раза интенсивнее переводить технику на тот берег», — сказал командир 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЗВО Роман Брикульский в комментарии телеканалу «Звезда».

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» проходили на 15 военных полигонах двух государств с 10 по 16 сентября. В маневрах приняли участие порядка 200 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц вооружения и техники. По итогам тренировочных мероприятий в Генштабе ВС РФ подчеркнули полную совместимость органов военного управления России и Белоруссии.

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россия вс рф запад-2021
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