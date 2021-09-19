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Сицилийский мастер создает деревянные копии легендарных кроссовок
Видео

Энтузиаст из Итальянской Рагузы использует в качестве материала для создания своих шедевров спасенные из лесного пожара деревья, даруя им вторую жизнь.

Джаммарко Антоци и его команда прославились тем, что создают точные копии кроссовок известных мировых брендов. Размеры обуви, представленной в его ателье, варьируются от оригинальных до более, чем метровых образцов. Помимо дерева мастер использует редкий камень, который добывается исключительно в Рагузе и экспортируется по всему миру. Этот мягкий известняк образовался от двух до двадцати миллионов лет назад, он богат углеводородами, что придает ему глубокий черный цвет.

«Мы пытаемся объединить два мира: мир кроссовок, которые являются иконами стиля, вошедшими в историю спорта, костюма и дизайна, и мир скульптуры. Мы пытаемся воспроизвести популярные образцы в форме скульптуры из камня или дерева», — объяснил Антоци.

Не только обувь. Еще один предмет спортивной одежды, воспроизведенный Антоци — майка легенды баскетбола Коби Брайанта. Его называли вторым Майклом Джорданом, но в 2020 году он погиб, разбившись на вертолете. Эта скульптура наделала много шума в социальных сетях и, по сути, открыла миру скульптора.

«Основная масса удалена, ведь мы делаем скульптуру вычитанием, а не добавлением материала. Поэтому мы начинаем постепенно удалять материал. Делая это, мы находим то, что было спрятано внутри, в данном случае у нас там оказались замшевые кроссовки», — рассказывает о своей работе скульптор.

Благодаря колоссальной схожести с оригиналом, дотошности и любви к своему делу Джаммарко Антоци стал получать много конкретных заказов от известных брендов одежды.

По словам мастера, время на создание одной деревянной скульптуры может варьироваться от 80 до 150 часов рабочего времени.

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дерево сицилия кроссовки скульптура
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