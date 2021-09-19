Правительство Мавритании утвердило новую систему трудоустройства иностранцев

Нуакшот, 19 сентября. Правительство указом о работе иностранцев позволило специалистам из других стран трудиться в Мавритании и определило условия для получения соответствующего разрешения.

Министр государственной службы Камара Салум Мухаммад разъяснил, что приезжие смогут устроиться только по тем профессиям, которые жители западноафриканской страны не могут выполнять. По его словам, также есть условие об обмене навыками, подразумевающее, что иностранцы поделятся опытом и обучат мавританцев.

«Согласно указу, приоритет в сфере занятости отдадут местной рабочей силе и применят к неклассифицированному сектору, в котором находятся 91% граждан», — добавил министр.

В последние годы наблюдается рост безработицы, в результате которой 434 тысячи человек, в основном молодежь, остались без дохода, продолжил Камара Салум Мухаммад. Сейчас ситуация усугубляется из-за экономического спада, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

«Указ о введении соответствующего разрешения направлен не на то, чтобы помешать иностранцам трудиться в Мавритании, а, наоборот, дать возможность делать это на законных основаниях», — подчеркнул он.

Компаниям и учреждениям нужны определенные специалисты, которых нет в стране, поэтому документ поспособствует привозу опытных иностранцев. Кроме того, Нуакшот при полном соблюдении международного трудового права, конвенций и внутреннего законодательства планирует реформировать национальную сферу занятости.

Примечательно, что реорганизация сектора происходит в ожидании начала эксплуатации месторождения сжиженного газа, запланированного на середину 2023 года. Ранее местные профсоюзы призвали власти сдержать рост цен на продукты, которые беспрецедентно подорожали на 10–30%, несмотря на снижение покупательной способности граждан.

Люди жаловались, что не могут купить товары первой необходимости, включая рис, сахар, молочные продукты, масла, овощи, пшеницу, рыбу и мясо.