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Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 15:16
Общество
Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке
Global Look Press  /  imago stock&people/

Астрахань, 19 сентября. Двое чудесных котят родились у пантеры в зоопарке «Баба Фрося», который находится в Камызякском районе Астраханской области. Видео с малышами попало в социальные сети.

Сотрудники центра семейного отдыха поделились со зрителями новостью о пополнении в семействе кошачьих. Детеныши у пантеры родились здоровыми и активными. Имена малышей пока неизвестны.

На кадрах видно, как мама с нежностью вылизывает одного из своих черных котят. Скоро малыши смогут выходить на открытое пространство в вольере и изучать окружающий их мир.

Любимой пищей пантер является мясо крупных травоядных животных. В зоопарках пищу им заменяют сырым мясом птицы, кролика и морских свинок. Животные съедают до 7 кг в день.

Приносить потомство хищники могут круглый год через каждые 3-3,5 месяцев. Средняя продолжительность жизни черной пантеры составляет 10-12 лет.

Дикие и симпатичные представители Арктики поселились в чебоксарском зооуголке «Ковчег», сообщал ФАН. Новыми питомцами стали мраморные лисы и песцы.

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