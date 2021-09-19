Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке

Астрахань, 19 сентября. Двое чудесных котят родились у пантеры в зоопарке «Баба Фрося», который находится в Камызякском районе Астраханской области. Видео с малышами попало в социальные сети.

Сотрудники центра семейного отдыха поделились со зрителями новостью о пополнении в семействе кошачьих. Детеныши у пантеры родились здоровыми и активными. Имена малышей пока неизвестны.

На кадрах видно, как мама с нежностью вылизывает одного из своих черных котят. Скоро малыши смогут выходить на открытое пространство в вольере и изучать окружающий их мир.

Любимой пищей пантер является мясо крупных травоядных животных. В зоопарках пищу им заменяют сырым мясом птицы, кролика и морских свинок. Животные съедают до 7 кг в день.

Приносить потомство хищники могут круглый год через каждые 3-3,5 месяцев. Средняя продолжительность жизни черной пантеры составляет 10-12 лет.

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