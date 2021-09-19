Авторы Sohu заметили необычные детали на видео со взлетом российского Ту-160

Пекин, 19 сентября. Обозреватели китайского издания Sohu обратили внимание на необычные детали в видеоролике со взлетом обновленного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Производство этих военных самолетов возобновили несколько лет назад на Казанском авиазаводе, напомнили авторы. Специалисты усовершенствовали боевые возможности и технические характеристики Ту-160, известного как «Белый лебедь». По словам аналитиков, кроме современной авионики и нового оборудования самолет получил «еще кое-то», передает «ПолитРоссия».

На видео эксперты заметили желтоватый камуфляж российского бомбардировщика. Также необычной деталью стало отсутствие дымового шлейфа, который раньше появлялся во время отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы.

«Судя по испытательному полету второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями, Россия заложила прочный фундамент для серийного производства этих уникальных бомбардировщиков», — подчеркнули в Китае.

Ранее аналитики Sohu отметили, что план Украины по борьбе с ВМФ РФ вызывает много вопросов. Они призвали Киев не совершать поступки, которые обернутся мощным ответным ударом.