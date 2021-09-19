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Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году
Экономика
Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 сентября. Замглавы Министерства труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала о порядке начисления пенсионерам социальных доплат.

В 2021 году страховые пенсии по старости для граждан были проиндексированы. Средний размер выплаты составил 15 744 рубля, напомнила замминистра. В то же время, в России недавно был принят закон, согласно которому пенсия не может быть ниже уровня прожиточного минимума. Для каждого региона показатель установлен на разном уровне, пишет «ФедералПресс».

«В том случае, если пенсия небольшая и с учетом всех социальных доплат она не достигает прожиточного минимума пенсионера, то пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии», — пояснила Баталина.

Более 6 млн пожилых граждан получали такие федеральные или региональные доплаты, отметила она.

Выплаты и надбавки будут начислены некоторым категориям российских пенсионеров в октябре этого года. В их числе может быть региональная соцподдержка ко Дню пожилого человека.

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