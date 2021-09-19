Руководитель «Сириуса» Шмелева отдала свой голос на выборах в Госдуму

Москва, 19 сентября. Сопредседатель Общественного народного фронта (ОНФ), руководитель «Сириуса» Елена Шмелева проголосовала на выборах в Государственную думу.

Она отдала свой голос 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». По словам Шмелевой, необходимо сохранить установку государства на развитие образования.

«Очень важно принимать участие в выборах, потому что это проявление гражданского долга, выбор будущего курса. Я очень признательна тем, кто пришел и проголосовал. А тех, кто еще этого не сделал, призываю это обязательно сделать», — пояснила сопредседатель ОНФ.

Ранее участие в думском голосовании принял президент Абхазии Аслан Бжания. Он как гражданин России сделал выбор Сухуме.

Выборы в Государственную думу проходят с 17 по 19 сентября. В качестве наблюдателей выступают порядка 250 тысяч человек. Результаты волеизъявления станут известны не раньше 20 сентября.