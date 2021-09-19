NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета

Вашингтон, 19 сентября. Силы израильской разведки ликвидировали иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью роботизированного пулемета, пишет газета The New York Times.

Согласно имеющейся информации, высокотехнологичный робот-пулемет может совершать 600 выстрелов в минуту. Устройство оснащено искусственным интеллектом и несколькими видеокамерами.

Аппаратом управляли через спутник. Вместе с бельгийским пулеметом FN MAG робот весит порядка одной тонны. Его доставили в Иран и собирали уже на месте, говорится в публикации.

Конструкция была помещена в кузов пикапа со взрывчаткой, чтобы удалось скрыть улики после убийства. Однако взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил его, что подтвердило версию Тегерана о преступлении с помощью оружия на дистанционном управлении.

Ранее разведка рассекретила документы о срыве операции нацистов в Иране. В материалах содержится информация об их деятельности в период Великой Отечественной войны.