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NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета
Происшествия
NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Вашингтон, 19 сентября. Силы израильской разведки ликвидировали иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью роботизированного пулемета, пишет газета The New York Times.

Согласно имеющейся информации, высокотехнологичный робот-пулемет может совершать 600 выстрелов в минуту. Устройство оснащено искусственным интеллектом и несколькими видеокамерами.

Аппаратом управляли через спутник. Вместе с бельгийским пулеметом FN MAG робот весит порядка одной тонны. Его доставили в Иран и собирали уже на месте, говорится в публикации.

Конструкция была помещена в кузов пикапа со взрывчаткой, чтобы удалось скрыть улики после убийства. Однако взрыв лишь повредил устройство, а не уничтожил его, что подтвердило версию Тегерана о преступлении с помощью оружия на дистанционном управлении.

Ранее разведка рассекретила документы о срыве операции нацистов в Иране. В материалах содержится информация об их деятельности в период Великой Отечественной войны.

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израиль иран Мохсен Фахризаде
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