Конопляные фермы оставили запад США без воды

Сейлем, 19 сентября. Легализация марихуаны в Калифорнии и Орегоне неожиданным образом сказалась на экологии штатов, усилив негативное воздействие последствий изменения климата.

Сообщается, что многие районы Западного побережья США, которые столкнулись с последствиями длительной засухи, усугубленной рекордной жарой и лесными пожарами, испытывают острую нехватку воды. Дефицит воды усугубляется массовым распространением конопляных ферм, которые в огромном количестве стали возникать в регионе после снятия запрета на выращивание марихуаны для лечебных или рекреационных целей. По словам местных жителей, в настоящее время в Калифорнии и Орегоне наблюдается настоящий бум конопляных ферм, большинство которых является незаконными.

Если раньше местные жители не обращали особого внимания на взрывной рост посевов конопли, то прошедшее засушливое лето вынудило их пересмотреть свое отношение к этому явлению. Дело в том, что конопляные фермы являются крупными потребителями воды, которая в последние месяцы стала в регионе практически на вес золота.

По данным Центра, несмотря на то, что в Калифорнии выращивание марихуаны в рекреационных целях было легализовано еще в 2016 году, большинство существующих в штате конопляных ферм работают без лицензии, то есть незаконно.

