Конопляные фермы оставили запад США без воды

Сейлем, 19 сентября. Легализация марихуаны в Калифорнии и Орегоне неожиданным образом сказалась на экологии штатов, усилив негативное воздействие последствий изменения климата.

Сообщается, что многие районы Западного побережья США, которые столкнулись с последствиями длительной засухи, усугубленной рекордной жарой и лесными пожарами, испытывают острую нехватку воды. Дефицит воды усугубляется массовым распространением конопляных ферм, которые в огромном количестве стали возникать в регионе после снятия запрета на выращивание марихуаны для лечебных или рекреационных целей. По словам местных жителей, в настоящее время в Калифорнии и Орегоне наблюдается настоящий бум конопляных ферм, большинство которых является незаконными.

Если раньше местные жители не обращали особого внимания на взрывной рост посевов конопли, то прошедшее засушливое лето вынудило их пересмотреть свое отношение к этому явлению. Дело в том, что конопляные фермы являются крупными потребителями воды, которая в последние месяцы стала в регионе практически на вес золота.

«Поскольку пиковый спрос на воду для каннабиса приходится на сухой сезон, когда сток находится на самом низком уровне, даже небольшие отклонения могут высушить ручьи и нанести вред водным растениям и животным», — говорится в отчете Исследовательского центра каннабиса при Калифорнийском университете в Беркли, Калифорния.

По данным Центра, несмотря на то, что в Калифорнии выращивание марихуаны в рекреационных целях было легализовано еще в 2016 году, большинство существующих в штате конопляных ферм работают без лицензии, то есть незаконно.

Recreational cannabis industry sparks struggle for water rights in parched New Mexico. Perhaps we should be growing...FOOD. https://t.co/qKieH2dv6M via @NMreport — Todd R. Hathorne (@toddhathorne) September 11, 2021

Власти некоторых округов пытаются бороться с незаконным использованием воды. Наблюдательный совет округа Сискию в Калифорнии в мае запретил грузовикам, перевозящим 500 и более литров воды, пользоваться дорогами, ведущими в засушливые районы, где, согласно полученной информации находится около 2000 незаконных плантаций марихуаны, которые ежедневно потребляли тысячи кубометров воды.

Орегон бьет тревогу

В штате Орегон число незаконных посадок также увеличилось в последнее время. Многие из них работают под видом конопляных ферм, легализованных на национальном уровне в соответствии с Законом о фермерских хозяйствах 2018 года, говорит Марк Петтингер, представитель Комиссии штата Орегон по спиртным напиткам и каннабису. Согласно закону, максимальное содержание алкалоидов в листьях этих растений, которые используются для изготовления веревок, одежды, бумаги и других изделий, не должно превышать 0,3%.

По его словам, ни один из новых участков не получил лицензии на выращивание рекреационной марихуаны. Регулирующие органы прекратили обработку новых заявок до января 2022 года из-за избытка подлежащей регулированию конопли.

Шериф округа Джозефин Дейв Дэниел говорит, что только в его округе существуют сотни незаконных посевов марихуаны, которая пойдет на продажу на черном рынке за пределами Орегона. Он считает, что незаконное выращивание имело «катастрофические» последствия для водных ресурсов округа. Несколько ручьев пересохли намного раньше, чем обычно, а уровень грунтовых вод заметно снизился.

With Western farmers facing water shortages, #cannabis growers are now seeking solutions to water issues, including studying usage and monitoring theft closely. Read the full article: https://t.co/QrCGJehVRF — March Networks (@MarchNetworks) September 18, 2021

В прошлом месяце сотрудники офиса шерифа во взаимодействии с представителями федеральных органов уничтожили 72 тыс. кустов конопли. Вода для этих растений поступала через самодельную ирригационную систему из близлежащей реки Иллинойс.

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Дэниел сообщил, что еще одна незаконная ферма, насчитывающая до 200 тыс. растений, черпала воду из Оленьего ручья. Он назвал это «одной из самых вопиющих и уродливых вещей», которые он когда-либо видел.

«Олений ручей пересох, и они перешли на использование грунтовых вод», — рассказывает шериф.

Округ по охране почв и водных ресурсов долины Иллинойс недавно провел два заседания муниципалитета, которые были связаны с вопросом использования водных ресурсов. Кражи воды стали главной проблемой, сказал Кристофер Холл, общественный организатор природоохранного округа.

«Жители долины Иллинойс впервые в местной истории сталкиваются с экзистенциальной угрозой», — заявил Холл.

В центральном Орегоне многие фермеры в этом году также столкнулись с нехваткой воды. Конкуренция за воду заставляет их бурить все более глубокие скважины, добираясь к новым водоносным горизонтам, однако эта гонка может в обозримой перспективе привести к необратимым последствиям.

Разобраться в сложившейся ситуации могла бы полиция, однако после легализации выращивания конопли и бурным ростом конопляных ферм, полицейским становится все сложнее отслеживать незаконные посадки марихуаны, а потому борьба в этом направлении ведется не так активно, как того требует ситуация.

В целом же на этом примере можно проследить как популистские и непродуманные решения властей способны причинить ущерб, который порой проявляется самым неожиданным образом.