Выдающийся британский футболист Гривз скончался на 82-м году жизни

Лондон, 19 сентября. Бронзовый призер чемпионата Европы и победитель мирового первенства по футболу Джимми Гривз скончался в возрасте 81 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба "Тоттенхэма".

В клубе подчеркнули, что покойный был не только лучшим бомбардиром в истории команды. Он является одним из великих футболистов за время существования английской сборной.

На поле Джимми Гривз был форвардом. Честь национальной сборной он отстаивал 57 раз, ему удалось забить 44 гола. За британский клуб "Тоттенхэм" спортсмен провел 379 матчей, отметившись 266 голами. В составе команды он два раза завоевывал Кубок Англии.

За свою карьеру Гривз играл также за "Челси" и "Вест Хэме". Помнят его и в итальянском "Милане". При его участии клуб завоевал первое место в национальном чемпионате.