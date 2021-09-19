Представитель МИД РФ заявил об отсутствии эксцессов в ходе голосования за рубежом

Москва, 19 сентября. Министерство иностранных дел России удовлетворено организацией и ходом голосования на выборах в Госдуму за рубежом, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Избирательная компания на всех заграничных участках проходит спокойно, «без каких-либо эксцессов», сообщил Аскальдович в информационном центре Центризбиркома, передает ТАСС.

«На данный момент мы удовлетворены организацией и ходом избирательной кампании за рубежом», — добавил он.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в воскресенье сообщила, что общероссийская явка на выборах депутатов в Госдуму составила 35,69% по состоянию на 10:00 по московскому времени. В России 19 сентября проходит последний день голосования. Первые итоги думских и иных выборов будут известны после 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

У российского посольства в Париже, где организован избирательный участок на выборах в ГД, образовалась очередь. Также проголосовать можно в Париже, Страсбурге, Марселе и Монако.