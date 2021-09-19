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Эфир: Как крымские избирательные участки встретили иностранных наблюдателей

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 16:45
Политика
Эфир: Как крымские избирательные участки встретили иностранных наблюдателей
Prt Scr youtube.com  /  Crimea BigNews

В воскресенье, 19 сентября, с 16:30 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказывает о явке избирателей в Республике Крым и иностранных наблюдателях, которые внимательно следят за избирательным процессом на полуострове. Он также объясняет, почему присутствие иностранных делегатов в республике — это чрезвычайно важный факт.

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