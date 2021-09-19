Эксперт Киреенко объяснил выгоду перехода застройщиков на зеленые технологии

Москва, 19 сентября. Российские строители последуют за глобальными трендами из-за выгоды, полагает исполнительный директор Comcity Владимир Киреенко.

Россия должна будет выбрать один из двух вариантов зеленой сертификации недвижимости — по принципу энергоэффективности или совокупной оценки среды, говорится в материале РБК. Киреенко считает, что именно развитие экотехнологий и создание новых рабочих пространств будет способствовать привлечению арендаторов в будущем.

Специалист признает, что современный отечественный рынок нуждается в развитии, прежде чем переход на зеленые технологии станет актуальным вопросом. По его словам, рынки Москвы и Петербурга первыми создадут нужные стимулы для застройщиков.

Общественная организация «Зеленый патруль» ранее обновила экологический рейтинг регионов. По итогам минувшего лета в лидерах оказались Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. Впервые за 14 лет в десятке лучших оказались Костромская область и Чеченская Республика», сообщает «ФедералПресс».

Между тем снижения темпов ввода жилья ожидается в крупных российских городах из-за сокращения спроса. Экономист Константин Ордов отмечает, что ипотеку даже со ставкой 6% годовых назвать доступной сложно.