Военные США перевезли 60 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади

Хасака, 19 сентября. Американские военные перевезли несколько десятков террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России) из тюрем, контролируемых «Сирийскими демократическими силами» (СДС), на свою базу в Аш-Шаддади.

Как сообщает информационное агентство SANA, на американском объекте к югу от Хасаки приземлились два вертолета, предназначенных для транспортировки личного состава. На их борту находились примерно 60 террористов ИГ. Предположительно они были доставлены из тюрьмы в Эль-Камышлы.

بينهم متزعمون ..أمريكا تنقل /60/ داعشيا من سجون قسد إلى قاعدتها في الشدادي https://t.co/7AgHtt5Bu6 — shaker zalloum (@zalloum_shaker) September 19, 2021

Источники SANA утверждают, что большинство из боевиков, которых силы США перевозят на свои базы, проходят специальную подготовку, а также обеспечиваются вооружением для дальнейших атак на позиции Сирийской Арабской Армии и проведения операций против мирного населения. При этом отправляют радикальных исламистов не только на базы, контролируемые Штатами на северо-востоке Сирии, но и в Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком.

Примечательно, что в республике также фиксируются случаи похищений местных жителей американскими военными. Так, 7 сентября подразделения ВС США высадились в окрестностях населенного пункта Ан-Нафаэль в Эль-Камышлы и похитили несколько мирных горожан. А за несколько дней до этого аналогичная операция состоялась в Аль-Багузе на территории провинции Дейр эз-Зор. Во всех случаях помощь американским солдатам оказывали боевики из курдских СДС.

Американский контингент продолжает оккупировать этот регион под предлогом борьбы с терроризмом. Между тем реальной целью присутствия ВС Штатов на северо-востоке Сирии является незаконная добыча и продажа нефти, которой богаты эти земли. При помощи тех же СДС американцы вывозят «черное золото» на территорию Ирака для последующей реализации.

US convoy of 40 trucks and armoured vehicles illegally enters Syria to reinforce their presence in the North East and continue stealing our oil.



So tell me how's that pushing Biden left going? You planning on paying of this back? "Lesser of two evils" lol. You must be proud. pic.twitter.com/NoG0RZTQPS — Richard Medhurst ???????????????? (@richimedhurst) January 22, 2021

Власти арабской республики неоднократно предпринимали попытки обратить внимание мирового сообщества на махинации Штатов и недопустимость присутствия американских военнослужащих в регионе, однако до сих пор международные организации не отреагировали на эти призывы должным образом.

1 Организация запрещена на территории РФ.