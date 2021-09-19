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Избиратели выстроились в очередь у посольства РФ в Париже для участия в голосовании

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 14:16
Политика
Избиратели выстроились в очередь у посольства РФ в Париже для участия в голосовании
pixabay.com  /  pixabay.com

Париж, 19 сентября. Россияне образовали очереди у посольства РФ во французской столице. В диппредставительстве организовали избирательный участок.

Граждане столпились у посольства, чтобы принять участие в голосовании. Об этом сообщили в РИА Новости. Избирательные участки расположены в Париже, Страсбурге, Марселе и Монако.

В начале работы парижского пункта для голосования избирателей было немного. Однако после 10:00 по местному времени у посольства образовались очереди из избирателей. Россияне пришли на выборы вместе с семьями и детьми.

«Для всех россиян, проживающих как в Париже, так и в Томске — голосование важно, потому что этим человек подчеркивает свою принадлежность к стране», — подчеркнул бывший посол России во Франции Александр Орлов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. За процессом волеизъявления следят около 250 тысяч наблюдателей. Итоги голосования станут известны не раньше 20 сентября.

Ранее избирательные участки завершили свою работу в Хабаровском крае. Голосование также прекратилось в Приморье и Еврейской автономной области.

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выборы франция орлов
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