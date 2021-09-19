Актер Самвел Мужикян: фильм «Шугалей-3. Возвращение» учит необходимости бороться за правду

Санкт-Петербург, 19 сентября. Необходимость борьбы за истину является главной мыслью фильма «Шугалей-3. Возвращение», считает актер Самвел Мужикян, сыгравший в трилогии роль банкира из Триполи Фарида.

Артист рассказал о съемках картины в интервью изданию «НьюИнформ». Мужикян отметил, что его персонаж в фильме является патриотом своей страны, который видит, что с ней было раньше и что происходит сейчас. По сюжету, распространяющееся в Ливии и в других небольших странах зло побуждает его попросить Максима Шугалея осветить происходящие события мировому сообществу, поскольку никто ничего не знает.

Мужикян рассказал, что его роль в фильме тесно переплетается с собственным видением жизни. По словам собеседника издания, кинолента «Шугалей-3. Возвращение» учит, что необходимо приложить все силы, чтобы правда восторжествовала.

«Я не тот человек, который готов много говорить о своих эмоциях по поводу роли, но все-таки сказал бы так: "Ребята, за правду стоит бороться и правду необходимо знать. В этом истина". В чем сила? В правде! Или где-то рядом точно», — заявил актер.

Премьера третьей части трилогии о Максиме Шугалее состоялась на телеканале НТВ 2 сентября. В настоящий момент кинокартина доступна в кинотеатрах Петербурга и на онлайн-площадках.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что трилогия «Шугалей» правдиво изобразила ситуацию в Ливии. По его словам, картины дают представление об определенных причинно-следственных связях и атмосфере этого региона.