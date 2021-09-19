Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от французских подлодок

Париж, 19 сентября. Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни обсудят проблемы, вызванные отказом Австралии от закупки французских подлодок.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь во время выступления в эфире телеканала BFM. По его словам, американский лидер обратился к Макрону с предложением обсудить ситуацию.

«Разговор состоится в самые ближайшие дни», — подчеркнул представитель правительства.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что ситуация с подводными лодками для Австралии непременно повлияет на будущее НАТО. Дипломат предупредил американскую сторону о последствиях кризиса на фоне того, как австралийские власти расторгли контракт с Парижем по производству дизельных субмарин.