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Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от французских подлодок
Политика
Байден предложил Макрону обсудить отказ Австралии от французских подлодок
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Париж, 19 сентября. Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни обсудят проблемы, вызванные отказом Австралии от закупки французских подлодок.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь во время выступления в эфире телеканала BFM. По его словам, американский лидер обратился к Макрону с предложением обсудить ситуацию.

«Разговор состоится в самые ближайшие дни», — подчеркнул представитель правительства.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что ситуация с подводными лодками для Австралии непременно повлияет на будущее НАТО. Дипломат предупредил американскую сторону о последствиях кризиса на фоне того, как австралийские власти расторгли контракт с Парижем по производству дизельных субмарин.

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