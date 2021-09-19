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«Пир во время чумы»: зачем Украина покупает мясо и молоко у стран Евросоюза
Украина
«Пир во время чумы»: зачем Украина покупает мясо и молоко у стран Евросоюза
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Официальный Киев объявил о намерении резко увеличить объемы импорта мясо-молочной продукции из государств ЕС. Как поясняют в украинском правительстве, подобные меры призваны удовлетворить соответствующие экономические требования Брюсселя и разнообразить продуктовый рынок страны. Нововведение вызвало массовые протесты фермеров и крестьян. Многие украинские производители оказались на грани банкротства и нищеты. К чему может привести новая финансовая политика Киева, выяснял корреспондент ФАН

Показательный инцидент произошел на днях в Сумской области. Владелец местного сельскохозяйственного предприятия Валерий К. выкопал экскаватором яму и зарыл в землю около тонны свинины: не только туши, но и уже готовые к употреблению мясные вырезки и сало. На все вопросы удивленных соседей фермер невозмутимо отвечал:

«Ни один магазин в округе мой товар не принимает, а пока я довезу мясо до любого рынка в Киеве, оно попросту протухнет».

Справедливости ради следует отметить, что утилизированная бизнесменом продукция испортилась еще до начала показательной акции.

Многие украинские супермаркеты сегодня отказываются от сотрудничества с отечественным производителем, предпочитая закупать продукцию в Польше, Румынии, Чехии, Франции и Германии.

«Пир во время чумы»: зачем Украина покупает мясо и молоко у стран Евросоюза
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

«Я лично разорвал договоренности с несколькими нашими поставщиками, — сказал Федеральному агентству новостей менеджер одной из крупных сетей украинских магазинов. — Нам намного выгоднее приобретать венгерскую вырезку, баварские сосиски и даже польский сыр непосредственно у европейских партнеров. Во-первых, за реализацию таких контрактов Киев предоставляет дилерам и торговым точкам дополнительные фискальные льготы, а во-вторых, европейские аналоги зачастую попросту дешевле украинских».  

А ведь действительно дешевле. Например, цена литра молока, произведенного на Украине, составляет около 30 гривен (примерно 82 рубля), а польский аналог можно приобрести всего за 24–25 гривен.

«Это касается и мяса, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН киевский экономист Борис Лищук. — Если килограмм украинской свинины в магазинах стоит 160 гривен, то свинина, импортируемая из Дании, обойдется покупателю всего в 120 гривен. Глупо полагать, что в вопросах питания тот же среднестатистический украинский покупатель будет руководствоваться патриотизмом».  

Как заявили представители Государственной таможенной службы Украины, только за последние восемь месяцев импорт мясо-молочной продукции из ЕС по сравнению с 2020 годом вырос на 20%.

«В рамках программы ассоциации с Брюсселем власти Украины открыли для Европы свой рынок, фактически закрыв его для собственных производителей, — отмечает активист общественной организации «Потребительский союз» Анна Соболевская. — Подконтрольные президенту и Правительству Украины СМИ регулярно отчитываются об увеличении экспорта украинских товаров в страны Ближнего Востока и Азии, но от этого рядовым украинцам не легче. Цены на продукты в нашей стране растут и будут расти в геометрической прогрессии. Обнародование данных по экспорту здесь можно назвать пиром во время чумы. А покупка мяса и молока из ЕС в то время, когда качественные отечественные товары портятся и утилизируются, является не чем иным, как издевательством над покупателями в частности и здравым смыслом в целом».  

Тем временем эксперты предрекают резкое подорожание овощей, а Государственная служба статистики Украины уже зафиксировала рост цен на рыбу и зерно.

«Соотечественники, запасайтесь продуктами первой необходимости, поскольку Киев, представляющий интересы европейских производителей, нам не поможет», — говорится на одном из украинских форумов в Сети. 

Что-либо добавить к этому призыву сложно. 

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Киев вряд ли прекратит транзит газа в ЕС. Он отметил, что если транзита не будет, то Украине придется покупать голубое топливо, чтобы обеспечить ГТС необходимым давлением.

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