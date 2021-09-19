Последний день выборов в Петербурге: на фоне роста явки ожидается всплеск нарушений

Последний день голосования в Петербурге, по данным горизбиркома, характеризуется уменьшением количества нарушений. Однако то, что наблюдают корреспонденты ФАН на местах, этому, возможно, противоречит. При этом, судя по содержанию брифингов в петербургском медиацентре «Выборы-2021», официальную картину горизбирком пытается представить достаточно благополучной.

«Во второй день выборов (то есть в субботу) произошло кратное уменьшение жалоб: сообщений о каких-то нарушениях — мнимых или настоящих — стало гораздо меньше. Это отрадно, надеемся, что сегодня, в заключительный день голосования, их станет еще меньше», — заявил на брифинге член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Увы, реальность говорит о другом: в субботу корреспонденты ФАН наблюдали немало ситуаций, которые могли говорить о нарушениях. Однако, видимо, кто-то пытается смягчить образ Петербурга как региона, лидирующего по нарушениям на выборах.

Да, многие сообщения о нарушениях являются фейками, об этом убедительно, с примерами рассказал первый зампред Координационного совета по общественному контролю за выборами Общественной палаты России , руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич. Он привел десятки примеров фейков по результатам мониторинга распространения недостоверной информации о выборах за первые два дня по России и Петербургу.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как отметил на брифинге социолог, политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, многое может показать воскресенье, когда на избирательные участки придет большое количество граждан, которым по каким-то причинам не нравится, как организована нынешняя избирательная кампания.

«Есть основания ожидать, что избиратели, которые традиционно ходят на выборы по воскресеньям, придут голосовать именно в воскресенье. Мы можем увидеть всплеск явки, но небольшой, из берегов она не выйдет», — спрогнозировал он.

Как полагают наблюдатели и эксперты, с увеличением явки может увеличиться и количество нарушений.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти» появилась информация, что омбудсмену Петербурга поступило почти 400 сообщений о возможных нарушениях на выборах. А глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Петербурга есть «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений в ходе выборов.

«Хотелось бы, чтобы комиссия в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе. Я понимаю, что у вас там "пятая колонна" <…>, которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы таких случаев не происходило», — цитирует слова Памфиловой РИА Новости.

В Санкт-Петербурге, помимо депутатов Госдумы, выбирают также депутатов местного законодательного собрания. Кроме того, в двух округах проходят довыборы муниципальных депутатов. Голосование в Петербурге завершится в 20:00 воскресенья, 19 сентября.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в беседе с ФАН объяснил природу фейков на выборах-2021.