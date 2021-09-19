Сервис OneTwoTrip назвал популярные места для осеннего отдыха у россиян

Москва, 19 сентября. Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip определили популярные направления для путешествий в осенний сезон среди граждан России.

В опросе приняли участие более 1219 российских туристов. Они отвечали на вопросы о лучших местах для осеннего отдыха. Популярнейшим направлением стала Турция. За осенний отдых в этой республике проголосовали 10,5% опрошенных.

Идеальным местом для осеннего путешествия 8,3% назвали Крым. Кроме того, 6,9% респондентов предпочли Абхазию, а 6,3% туристов, хотели бы отправиться на Кавказ. Курорты Грузии и Кипра привлекают по 5,5% путешественников. В осенний сезон Алтай хотели бы посетить 4,8% опрошенных. Египет, Чехия и Италия набрали по 4% голосов.

Также 12% россиян отметили, что осенью хотели бы оказаться на море. Как выяснилось, 7,5% больше привлекают горы, 5,5% готовы отправиться в любое место с теплым климатом. Осенний отпуск на даче или за городом желают провести 4,5% опрошенных.

Как ранее сообщалось, Сочи и Петербург лидируют среди мест для отдыха на Новый год у россиян. Однако есть и те, кто отправится на новогодние каникулы в Турцию.