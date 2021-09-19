Навка с прозрачным декором в области декольте блистала на юбилее Нетребко

Москва, 19 сентября. Российская оперная певица Анна Нетребко на днях отметила свое пятидесятилетие. В честь этого праздничного события она собрала гостей на концерте в Кремле, пишет Teleprogramma.pro. Поздравление от президента России Владимира Путина с днем рождения звезде зачитал лично его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Оперная дива за время концерта сменила несколько нарядов. Все они достойны внимания. Великолепие их можно сравнить разве что с платьями XIX века на светских балах.

Пришла на мероприятие и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Для торжества она выбрала тотальный черный наряд. Он представлял собой маленькое черное платье, декорированное прозрачными вставками в области декольте. Бретельки его настолько тонки, что заметить их сразу не получится. Наверх звезда надела тренч-халат и завершила образ изящными серебристыми туфельками.

Официальная стоимость билетов на мероприятие в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей. Часть этих денег планируется отправить на благотворительность. А именно — в фонд «Арифметика добра», который давно оказывает помощь детям-сиротам.

Участниками юбилейного концерта стали: Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и немало других именитых персон, когда-то выступавших вместе с Нетребко на разных сценах.

Ранее сообщалось, как Владимир Путин отметил яркую индивидуальность Нетребко в поздравлении артистки с юбилеем.