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Навка с прозрачным декором в области декольте блистала на юбилее Нетребко
Шоу-бизнес
Навка с прозрачным декором в области декольте блистала на юбилее Нетребко
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Москва, 19 сентября. Российская оперная певица Анна Нетребко на днях отметила свое пятидесятилетие. В честь этого праздничного события она собрала гостей на концерте в Кремле, пишет Teleprogramma.pro.

Поздравление от президента России Владимира Путина с днем рождения звезде зачитал лично его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Оперная дива за время концерта сменила несколько нарядов. Все они достойны внимания. Великолепие их можно сравнить разве что с платьями XIX века на светских балах.

Пришла на мероприятие и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Для торжества она выбрала тотальный черный наряд. Он представлял собой маленькое черное платье, декорированное прозрачными вставками в области декольте. Бретельки его настолько тонки, что заметить их сразу не получится. Наверх звезда надела тренч-халат и завершила образ изящными серебристыми туфельками.

Официальная стоимость билетов на мероприятие в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей. Часть этих денег планируется отправить на благотворительность. А именно — в фонд «Арифметика добра», который давно оказывает помощь детям-сиротам.

Участниками юбилейного концерта стали: Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и немало других именитых персон, когда-то выступавших вместе с Нетребко на разных сценах.

Ранее сообщалось, как Владимир Путин отметил яркую индивидуальность Нетребко в поздравлении артистки с юбилеем.

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день рождения нетребко Юбилей 50 лет
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