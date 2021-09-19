Спортсменка вытащила школьницу из горящего сарая в Кузбассе

Новокузнецк, 19 сентября. Юная спортсменка-мотоциклистка недалеко от трассы Редаково в Куйбышевском районе Новокузнецка вытащила из горящего сарая девочку, сообщил глава региона Сергей Кузнецов.

По словам 19-летней девушки, поздно вечером она ехала на машине домой и по пути увидела черный дым. Жительница Новокузнецка решила проверить, где начался пожар.

Спортсменка выяснила, что горит бесхозный сарай, а рядом с ним стояли испуганные дети. Они сообщили подошедшей девушке, что в постройке находится их подруга и попросили о помощи.

Мотоциклистка забралась во внутрь сарая, взяла на руки девочку и выбежала с ней на улицу. Школьница не пострадала и спасительница отвезла ее домой. Позже выяснилось, что соседи самостоятельно потушили пожар.

Спасатели из Магадана вытащили застрявшего на мели детеныша касатки и отпустили его в море, сообщало Федеральное агентство новостей. В спасении приняли участие 27 человек, в том числе и местные жители.