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Российские предприятия аквакультуры вырастили более 14 тысяч тонн семги

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:46
Экономика
Российские предприятия аквакультуры вырастили более 14 тысяч тонн семги
pixabay.com

Москва, 19 сентября. Отечественные предприятия по выращиванию рыб за первую половину 2021 года произвели семги в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство форели выросло на 6,5%, сообщил ТАСС со ссылкой на Росрыболовство.

«В первом полугодии 2021 года объем выращивания семги в России увеличился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,3 тыс. тонн, форели — на 6,5%, до 30 тыс. тонн», — свидетельствуют данные ведомства.

Выращиванием разных видов лососей, включая кету на Дальнем Востоке, занимаются более 300 предприятий. Лососеводство стало одним из ключевых направлений стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. По прогнозам Росрыболовства, к этому году объемы производства лососей достигнут 250 тыс. тонн.

Кроме того, ведомство рассказало, что российские рыбаки в текущем году выловили горбуши на 90% больше, чем в прошлом. Общий показатель составил 510 тыс. тонн горбуши и тихоокеанских лососей. Такие результаты способствуют снижению цены на красную икру.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы. Специалисты могут дать рекомендации по правильному выбору этих продуктов, а также помочь в оформлении претензии в адрес продавца, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

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рыба лосось росрыболовство семга аквакультура
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