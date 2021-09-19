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Глава МИД Франции предупредил США о последствиях «подлодочного кризиса»

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:59
Армия
Глава МИД Франции предупредил США о последствиях «подлодочного кризиса»
wikipedia.org  /  Жан-Ив Ле Дриан

Париж, 19 сентября. Ситуация с подводными лодками для Австралии непременно повлияет на будущее НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На фоне того, как австралийские власти расторгли контракт с Францией по производству дизельных субмарин, дипломат предупредил США о последствиях этого кризиса.

«По просьбе президента Франции НАТО инициировала обсуждение своей концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению», — сказал министр.

Ранее США, Великобритания и Австралия подписали соглашение о создании трехстороннего военного альянса AUKUS, целью которого является военно-техническое сотрудничество участников. В рамках работы организации Австралия впервые в истории получит атомный подводный флот. В этой связи Канберра расторгла контракт на поставку 12 французских дизельных подлодок.

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сша нато франция ле дриан
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