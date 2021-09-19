Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 14:44
14:44
Политика
Зампред Совбеза Медведев проголосовал на выборах онлайн
14:42
Общество
Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке
14:42
Армия
Авторы Sohu заметили необычные детали на видео со взлетом российского Ту-160
14:39
Экономика
Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году
14:36
Общество
Православная молодежь Мордовии учит детей с ОВЗ ловить рыбу
14:35
Политика
Руководитель «Сириуса» Шмелева отдала свой голос на выборах в Госдуму
14:33
Происшествия
NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета
14:28
Общество
Глава Краснодарского края Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
14:26
Общество
Выдающийся британский футболист Гривз скончался на 82-м году жизни
14:24
Общество
Представитель МИД РФ заявил об отсутствии эксцессов в ходе голосования за рубежом
Все новости

Представители ПФР объяснили нюансы выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:40
Экономика
Представители ПФР объяснили нюансы выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 сентября. На единовременную выплату могут рассчитывать только получатели страховой пенсии, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан.

Если гражданин получает другие выплаты по линии ПФР, тогда он не может претендовать на 10 тысяч рублей. Россияне из числа ветеранов боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами, которые предпочли компенсацию по уходу, не являются аудиторией единовременных выплат. Также на эти деньги не могут рассчитывать пенсионеры, которые проживают за границей, уточняет «ФедералПресс».

Комитет Госдумы ранее выступил в поддержку инициативы по введению базового дохода для населения. Согласно проекту, что любой человек с российским гражданством получит право на 10 тысяч рублей от государства на ежемесячной основе.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Представители ПФР объяснили нюансы выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам
пенсионеры пфр господдержка выплаты выплаты пенсионерам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru