Представители ПФР объяснили нюансы выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам

Москва, 19 сентября. На единовременную выплату могут рассчитывать только получатели страховой пенсии, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан.

Если гражданин получает другие выплаты по линии ПФР, тогда он не может претендовать на 10 тысяч рублей. Россияне из числа ветеранов боевых действий, получатели выплат по уходу за детьми-инвалидами, которые предпочли компенсацию по уходу, не являются аудиторией единовременных выплат. Также на эти деньги не могут рассчитывать пенсионеры, которые проживают за границей, уточняет «ФедералПресс».

Комитет Госдумы ранее выступил в поддержку инициативы по введению базового дохода для населения. Согласно проекту, что любой человек с российским гражданством получит право на 10 тысяч рублей от государства на ежемесячной основе.