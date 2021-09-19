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Памятник Табакову установили на могиле режиссера спустя три года после похорон

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:36
Общество
Памятник Табакову установили на могиле режиссера спустя три года после похорон
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 19 сентября. Монумент в честь режиссера Олега Табакова появился на его могиле. Московский экскурсовод показал памятник, открытие которого еще не состоялось официально.

Актер и режиссер ушел из жизни 12 марта 2018 года. Несмотря на пышную церемонию прощания, могила постановщика на Новодевичьем кладбище долгое время оставалась без памятника. Вдова артиста Марина Зудина неоднократно уверяла фанатов, что работа над монументом в процессе, но дата его установки оставалась неизвестна.

Лишь недавно один из поклонников Табакова обнаружил памятник на могиле звезды. Экскурсовод показал, как выглядит место захоронения артиста в Instagram.

Несмотря на то, что монумент еще не готов к открытию и запакован в чехлы, заметно, что он изготовлен из черного и зеленого камня. Кроме того, дизайн памятника выделился строгими и простыми формами. Зудина все еще не объявила о планах на открытие.

Недавно актриса Ольга Богданова вспомнила о напряженных отношениях с Табаковым. Артистка призналась в программе «Судьба человека», что режиссер был с ней жесток во время работы в театре.

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памятник табаков артист
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