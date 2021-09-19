Политтехнолог Таннер поделился мнением, кто будет и кого не будет в новой Госдуме

Политтехнолог Андрей Таннер поделился мнением, сколько партий будет в Госдуме нового созыва, кто в нее попадет, а кто, скорее всего, останется за бортом. «Игру в предсказания» по просьбе ФАН политтехнолог провел еще на исходе первого дня голосования. Теперь, когда избирательные участки в России окончательно закрылись, мы можем проверить, насколько точными оказались «предсказания» уважаемого эксперта.

— Какая, на ваш взгляд, будет явка на этих выборах?

— Я прогнозирую явку порядка 40%. Тут я согласен с данными ВЦИОМ: они дают примерно 42%. Такой она будет в Петербурге, если все пройдет более или менее ровно. В случае каких-то неожиданностей явка может немного вырасти. По России явка будет выше — около 45%, может, даже чуть больше, судя по тому, как в первый день голосовали на Дальнем Востоке.

— Сколько партий будет в новой Думе?

— Четыре. Конечно, только четыре, другого прогноза у меня не получается.

— Допускаете ли вы вариант, что в Госдуме появится пятая партия?

— Если мы говорим о совсем молодой — «новой» — партии, то да, такое возможно. Это будет не из разряда чуда, но я допускаю это с большим скрипом. Я практически уверен, что партий будет четыре, потому что невозможно за такой короткий период заработать те проценты (не менее 5%), которые позволяют пройти в Госдуму. Этого сделать, на мой взгляд, нельзя, особенно если вспомнить, что эта «новая» партия творила во время избирательной кампании.

— Допускаете ли вы, что в Думе останутся всего три партии, а один из думских старожилов в нее не войдет?

— Нет. Этого не случится. Есть такое явление, которое можно условно назвать «электоральной инерцией». Избиратель долго-долго привыкал к определенным фигурам, к определенным брендам, к определенному набору месседжей, каких-то смыслов, идей, связанных с той или иной партией. И вытравить это сложно.

В нашей стране количество электората, действительно интересующегося политикой, идеями, планами, программами, — мизерное. В пределах 10%. Избирателя интересуют только персоналии.

Федеральное агентство новостей /

Славный такой-то или славный другой — они уже давно в Думе сидят. К ним привыкли, это трудно изменить. Когда человек идет на избирательный участок, у него часто еще нет решения, за кого голосовать. 40% людей принимают решение по дороге, многие — прямо на избирательном участке. Именно тут играет роль та самая инерция.

Конечно, есть фанаты той или иной партии. Но это как футбольные болельщики. Есть болельщики на секторах, настоящие фанаты своих клубов. Есть глорихантеры, которые болеют только за успешные и модные клубы. А есть вообще непонятно кто. Люди привыкают к определенному набору лиц во власти. И требуется время, требуется ресурс, требуется определенный талант людей, которые организуют коммуникацию, чтобы этот расклад изменить.

Во время этой кампании мы ничего этого не увидели. Поэтому, думаю, у тех, кто рассчитывает на голосование из желания навредить «большим», ничего не выйдет. Выбор у людей есть, но не получится организовать все так, что многие захотят предпочесть каких-то непонятных «новых» понятным и привычным «старым». То есть кто-то, конечно, этих «новых» поддержит, но этого не хватит для того, чтобы попасть в Думу, потому что электорат, желающий кому-то навредить, разойдется по множеству партий.

— Ну, что ж, в ночь на 20 сентября можно будет проверить точность ваших предположений.

Выборы в Госдуму состоялись в России с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по смешанной системе — по партийным спискам и одномандатным округам. После закрытия избирательных участков в 21:00 по московскому времени стали официально публиковаться экзитполы. Предварительные официальные итоги выборов, как правило, появляются к утру понедельника.