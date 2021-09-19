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Молдавские энергетики предложили повысить цену газа для потребителей на 35%

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 13:26
Экономика
Молдавские энергетики предложили повысить цену газа для потребителей на 35%
pxhere.com

Кишинев, 19 сентября. Молдавская компания Moldovagaz направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) требование о повышении цен на газ для конечных потребителей.

В организации считают, что тариф должен быть увеличен на 35%. О том, что повышение стоимости ресурса неизбежно, заявил и бывший директор НАРЭ Виктор Парликов. Особенно актуально такое решение становится на фоне завершения контракта с российским «Газпромом», срок которого истекает в сентябре. Переговоры по новому соглашению, предусматривающему другие тарифы, которые ведутся между двумя экономическими агентами, подходят к концу., пишет EADaily

«Дешевого газа сейчас нет нигде, ни в Европе, ни в США, ни в Китае. Не думаю, что на сегодняшний день есть компании, которые могли бы поставлять газ Молдавии дешевле, чем "Газпром", но и получать дополнительную скидку путем некоторых политических уступок считаю неправильным», — выразил мнение специалист.

Такого же мнения придерживается и другой эксперт — Роман Кирка. Он считает, что повышение тарифов продиктовано ситуацией на мировом рынке, цены находятся на высоком уровне. При этом специалист призвал молдавские власти активней участвовать в переговорах по продлению контракта с «Газпромом».

Депутаты, представляющие в основном Польшу и прибалтийские страны, ранее обратились в ЕС с требованием проанализировать роль «Газпрома» в рекордном росте цен на голубое топливо в Европе.

Экономист Михаил Делягин в шутку предложил создать совместное предприятие РФ и Казахстана по заготовке кизяка. «Надо ж европейцам чем-то отапливаться», приводит его слова INFOX.

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