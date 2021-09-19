Волонтеры вывели из леса заблудившуюся семью под Череповцом

Череповец, 19 сентября. Двое супругов и малолетний ребенок потерялись на Ярцевском болоте Череповецкого района. Об инциденте стало известно поисково-спасательному отряду «Азимут».

В лесу потерялась семья с маленьким ребенком. Воспользовавшись смартфоном, супруги дозвонились в экстренную службу спасения и сообщили им свое местонахождение.

На помощь к череповчанам прибыли сотрудники МЧС и волонтеры. При помощи сигнального громкоговорящего устройства специалисты вывели из чащи мужчину и женщину с девочкой.

Волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» спасают жизни птицам и выпускают их на свободу, сообщало Федеральное агентство новостей. Только за этот год зоозащитникам удалось спасти около 120 стрижей. В учреждении проходят реабилитацию такие представители фауны, как неясыть, осоеды, ястреб-перепелятник, черный коршун, цапля, еж и енотовидная собака.