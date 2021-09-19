Эфир: Подведение итогов и предварительные результаты выборов-2021

В воскресенье, 19 сентября, с 21:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают предварительные итоги завершившегося голосования. Как прошли выборы в регионах? Почему в одних регионах явка избирателей традиционно выше, чем в остальных? Как себя показали практика трехдневного голосования и онлайн-формат? Какие общие впечатления оставила выборная кампания? Политологи и эксперты комментируют первые результаты избирательного процесса и ход голосования, которое длилось три дня с 17 по 19 сентября.