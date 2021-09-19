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Лента
19 сентября 22:18
22:14
Общество
Партия «Родина» обратится в ЦИК из-за возможных нарушений во время выборов
21:57
Политика
Володин набирает более 75% на выборах в Саратовском одномандатном округе
21:55
Политика
Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 57,64% голосов
21:55
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке
21:54
Политика
Политолог Киреев объяснил слова Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге
21:42
Общество
Политтехнолог Таннер поделился мнением, кто будет и кого не будет в новой Госдуме
21:41
Политика
Максим Шугалей лидирует на выборах в ЗакС Петербурга по своему округу
21:40
Политика
«Единая Россия» лидирует в Красноярском крае после подсчета 25% голосов
21:33
Общество
Ночь выборов в Петербурге: эксперты подводят итоги трехдневного голосования
21:30
Политика
Избирком Новосибирской области обнародовал результаты выборов после обработки 38,43% протоколов
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Эфир: Подведение итогов и предварительные результаты выборов-2021
Политика
Эфир: Подведение итогов и предварительные результаты выборов-2021
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

В воскресенье, 19 сентября, с 21:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают предварительные итоги завершившегося голосования. Как прошли выборы в регионах? Почему в одних регионах явка избирателей традиционно выше, чем в остальных? Как себя показали практика трехдневного голосования и онлайн-формат? Какие общие впечатления оставила выборная кампания? Политологи и эксперты комментируют первые результаты избирательного процесса и ход голосования, которое длилось три дня с 17 по 19 сентября.

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Все новости / Политика / Эфир: Подведение итогов и предварительные результаты выборов-2021
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