Два мирных жителя погибли при взрыве в афганском Джелалабаде

Джелалабад, 19 сентября. Пикап, перевозивший боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), подорвался в административном центре афганской провинции Нангархар. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

По данным СМИ, которые ссылаются на местные источники, погибшие были мирными жителями. Кроме того, несколько раненых талибов были доставлены в больницу. Утверждается, что взрыв произошел в окрестностях автовокзала.

Blast targets Taliban truck in eastern Afghan city | Malay Mail https://t.co/5xwZOHGH5Y — Malay Mail (@malaymail) September 19, 2021

Аналогичный инцидент произошел в Джелалабаде накануне. В результате серии взрывов погибли как минимум три человека.

Джелалабад является столицей провинции Нангархар, которую называют местным центром террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Последние находятся в конфронтации с «Талибаном», который после своего прихода к власти в Афганистане в середине августа заявил о планах бороться с ИГ на территории республики.

Федеральное агентство новостей /

Так, в том же месяце прошла масштабная операция талибов по зачистке Кабула от ячеек ИГ. Она началась после теракта в аэропорту афганской столицы 26 августа — в разгар мероприятий по эвакуации иностранных граждан и беженцев из Афганистана. В результате двух взрывов, прогремевших на территории и в окрестностях воздушной гавани, погибли 210 человек, еще порядка 1 400 обратились за медицинской помощью. Ответственность за атаку на себя взяли террористы ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.