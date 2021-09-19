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Два мирных жителя погибли при взрыве в афганском Джелалабаде
Весь мир
Два мирных жителя погибли при взрыве в афганском Джелалабаде
Global Look Press  /  Xinhua

Джелалабад, 19 сентября. Пикап, перевозивший боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), подорвался в административном центре афганской провинции Нангархар. В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

По данным СМИ, которые ссылаются на местные источники, погибшие были мирными жителями. Кроме того, несколько раненых талибов были доставлены в больницу. Утверждается, что взрыв произошел в окрестностях автовокзала.

Аналогичный инцидент произошел в Джелалабаде накануне. В результате серии взрывов погибли как минимум три человека.

Джелалабад является столицей провинции Нангархар, которую называют местным центром террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Последние находятся в конфронтации с «Талибаном», который после своего прихода к власти в Афганистане в середине августа заявил о планах бороться с ИГ на территории республики.

Два мирных жителя погибли при взрыве в афганском Джелалабаде
Федеральное агентство новостей  / 

Так, в том же месяце прошла масштабная операция талибов по зачистке Кабула от ячеек ИГ. Она началась после теракта в аэропорту афганской столицы 26 августа — в разгар мероприятий по эвакуации иностранных граждан и беженцев из Афганистана. В результате двух взрывов, прогремевших на территории и в окрестностях воздушной гавани, погибли 210 человек, еще порядка 1 400 обратились за медицинской помощью. Ответственность за атаку на себя взяли террористы ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан взрыв талибан
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