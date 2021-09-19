Пекин, 19 сентября. План Киева по борьбе с Военно-морским флотом России в Черном море вызывает много вопросов, отметили обозреватели китайского издания Sohu.

В последнее время представители военного сообщества Украины сгенерировали много разных тактик по противостоянию с Россией. Одной из таких концепций стал план по уничтожению кораблей ВМФ РФ в Черноморском регионе с помощью мин. Эта идея весьма удивила китайских аналитиков, передает «ПолитРоссия».

На Украине решили, что смогут заминировать Черном море и лишить российский флот стратегического преимущества. Подобная идея выглядит очень странно, отметили авторы Sohu. Они задались вопросом: неужели в Киеве действительно думают, что у России нечем бороться с морскими минами?

«Если Украина ударит по России, то ей грозит уничтожение из-за ответа Москвы», — предупредили в Китае.

Ранее аналитики Sohu рассказали, как ловкий трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада. Также в Китае выразили предположение, что вооруженное столкновение между США и Россией неизбежно и может даже «разрушить мир», передает «Царьград».