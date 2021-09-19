Бывший чемпион мира по боксу Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин

Манила, 19 сентября. Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинулся на выборы президента Филиппин, которые пройдут в 2022 году.

Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поборется за пост президента страны. Соответствующую информацию представили журналисты Reuters. Согласно данным источника, Пакьяо был выдвинут на президентские выборы от правящей партии Филиппин «ФДП-Лабан» во время собрания.

На данный момент должность главы государства занимает Родриго Дутерте. Он планирует баллотироваться на пост вице-президента, так как конституция Филиппин запрещает выдвигаться на второй срок.

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