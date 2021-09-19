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Бывший чемпион мира по боксу Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин
Спорт
Бывший чемпион мира по боксу Пакьяо стал кандидатом в президенты Филиппин
pixabay.com  /  @rcelis

Манила, 19 сентября. Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинулся на выборы президента Филиппин, которые пройдут в 2022 году.

Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поборется за пост президента страны. Соответствующую информацию представили журналисты Reuters. Согласно данным источника, Пакьяо был выдвинут на президентские выборы от правящей партии Филиппин «ФДП-Лабан» во время собрания.

На данный момент должность главы государства занимает Родриго Дутерте. Он планирует баллотироваться на пост вице-президента, так как конституция Филиппин запрещает выдвигаться на второй срок.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, почему не стал бойцом UFC. Российский спортсмен сообщил, что несколько лет встречался с главой промоушеном Даной Уайтом, который предлагал ему подписать контракт.

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выборы филиппины бокс спорт пакьяо
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