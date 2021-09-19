Экс-жена Джигарханяна назвала Шаляпина «больным и обиженным»

Москва, 19 сентября. Бывшая супруга покойного актера и режиссера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, назвала певца Прохора Шаляпина «больным и обиженным».

Музыкант Шаляпин в передаче «Пусть говорят» высказался о своей экс-возлюбленной Цымбалюк-Романовской, заявив, что она «оприходовала старика», говоря о покойном Джигарханяне. Такое замечание разозлило артистку, она не смогла оставить без ответа едкий выпад бывшего бойфренда.

Пианистка подчеркнула, что встречалась с Шаляпиным только ради внимания прессы и для телекамер, в то время как с покойным артистом заключила брак. Цымбалюк-Романовская напомнила, что до похода в ЗАГС вместе с Джигарханяном они долгие годы были любовниками, что еще раз доказывает — их отношения были построены на взаимной любви.

«Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких. Я на него и не обижаюсь, но мне его жаль. Ну, мальчик больной, обижен природой, а если ему за это платят…» — заявила оскорбленная звезда журналистам «Экспресс газеты».