Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 14:43
14:42
Общество
Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке
14:42
Армия
Авторы Sohu заметили необычные детали на видео со взлетом российского Ту-160
14:39
Экономика
Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году
14:36
Общество
Православная молодежь Мордовии учит детей с ОВЗ ловить рыбу
14:35
Политика
Руководитель «Сириуса» Шмелева отдала свой голос на выборах в Госдуму
14:33
Происшествия
NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета
14:28
Общество
Глава Краснодарского края Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
14:26
Общество
Выдающийся британский футболист Гривз скончался на 82-м году жизни
14:24
Общество
Представитель МИД РФ заявил об отсутствии эксцессов в ходе голосования за рубежом
14:23
Весь мир
Военные США перевезли 60 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади
Все новости

Экс-жена Джигарханяна назвала Шаляпина «больным и обиженным»
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна назвала Шаляпина «больным и обиженным»
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 19 сентября. Бывшая супруга покойного актера и режиссера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, назвала певца Прохора Шаляпина «больным и обиженным».

Музыкант Шаляпин в передаче «Пусть говорят» высказался о своей экс-возлюбленной Цымбалюк-Романовской, заявив, что она «оприходовала старика», говоря о покойном Джигарханяне. Такое замечание разозлило артистку, она не смогла оставить без ответа едкий выпад бывшего бойфренда.

Пианистка подчеркнула, что встречалась с Шаляпиным только ради внимания прессы и для телекамер, в то время как с покойным артистом заключила брак. Цымбалюк-Романовская напомнила, что до похода в ЗАГС вместе с Джигарханяном они долгие годы были любовниками, что еще раз доказывает — их отношения были построены на взаимной любви.

«Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких. Я на него и не обижаюсь, но мне его жаль. Ну, мальчик больной, обижен природой, а если ему за это платят…» — заявила оскорбленная звезда журналистам «Экспресс газеты».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-жена Джигарханяна назвала Шаляпина «больным и обиженным»
шаляпин звезды цымбалюк-романовская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru