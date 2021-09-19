Политолог Ветренко объяснила, почему в ходе выборов Петербург выделяется на фоне регионов

В целом по России выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят без серьезных нарушений. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, недействительными на сегодняшний день признаны только шесть с лишним тысяч бюллетеней в пяти регионах. Всего было получено 137 жалоб на принуждение к участию в голосовании, они будут рассмотрены, добавила Памфилова.

За выборами в России следят 250 наблюдателей из 55 стран. Одна из самых крупных — миссия СНГ. Наблюдатели работают независимо, не вмешиваются в избирательный процесс, но оценивают ход голосования и работу на участках. В том числе следят за соблюдением противокоронавирусных ограничений.

По словам доктора политических наук и заведующей кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инны Ветренко, «удивительно хорошо» на выборах в этом году голосует Москва.

«Думаю, свою роль в этом сыграло онлайн-голосование, — заметила эксперт. — Самая низкая явка наблюдается во Владимирской области, в Санкт-Петербурге — нет даже 25% от общего количества избирателей. Скорее всего, это связано с общей «вялостью» избирательной кампании, проходившей в этих регионах. В восточных регионах страны голосование уже заканчивается — и кое-где результаты уже есть, хоть и озвучивать их пока нельзя».

ЦИК отмечает, что в ряде регионов было выявлено восемь подтвержденных случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах РФ. В трех из них — Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях — не справившиеся со своими прямыми обязанностями председатели УИК были освобождены от занимаемой должности.

Не все гладко проходит на избирательных участках в Единый день голосования 19 сентября в Санкт-Петербурге. Горячая линия городского уполномоченного по правам человека разрывается от звонков: на нее поступило 269 сообщений о нарушениях на выборах.

Избирком Санкт-Петербурга должен принять меры вплоть до увольнения председателя ТИК в связи с нарушениями по хранению сейф-пакетов, об этом также сообщила сегодня глава ЦИК России.

Оценку ситуации в Северной столице в комментарии для ФАН дала Инна Ветренко.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Буквально до конца прошлого дня Петербург не был в лидерах по нарушениям, — заметила эксперт. — В частности, в Калмыкии и Хакасии было куда больше жалоб и нарушений, о чем гудели все соцсети. В Петербурге в этом плане была более-менее среднестатистическая ситуация. Но, как и предвосхищали многие специалисты, основная волна нарушений началась в последний день голосования. На большом количестве УИКах пришедшие туда наблюдатели увидели много интересных вещей, вплоть до сорванных с ранее опечатанных с сейф-пакетов пломб. Также в ночь на 19 сентября были отмечены движения в помещениях, где в это время быть никого не должно, и которые должны были охраняться полицейскими. В целом ситуацию с чистотой выборных процедур в нашем городе можно назвать критической».

Проанализировав все нарушения, политолог нашла ряд недоработок горизбиркома.

«Техническая оснащенность выборов оставляет желать лучшего: у нас нет КОИБов, нет возможности проголосовать по интернету (хотя у Петербурга были для этого все шансы), не хватает сейф-пакетов — уже вчера на ряде участков некуда было складывать бюллетени, — заявила Ветренко. — Сейфов тоже нет — все складывают в тумбочки! Кроме того, я должна отметить низкий уровень подготовки членов и даже председателей некоторых УИКов — это тоже, безусловно, недоработка горизбиркома».

Собеседница ФАН также рассказала и о нарушениях, о которых надо спрашивать «уже с самих кандидатов».

«Я имею ввиду карусели и вбросы, которые мы наблюдаем практически в каждом районе города, — заметила политолог. — Благодаря нашим наблюдателям, уже удалось поймать за руку очень много нарушителей. Они просто волнами идут по районам, вплоть до того, что наблюдатели с одного УИКа сообщают своим коллегам с соседнего, что к ним сейчас придут «карусельщики».

Все это «безобразие», по словам эксперта, демонстрирует низкий уровень политической культуры кандидатов и политических партий. Она также пояснила, как в этой ситуации может помочь Центральная избирательная комиссия.

«ЦИК сейчас может сделать только одно: признать результаты выборов в Петербурге недействительными, — сказала Ветренко. — Но это было бы неправильно: у нас и так крайне низкая явка, подобные меры были бы несправедливы по отношению к тем петербуржцам, которые пришли и честно проголосовали на выборах».

Ранее проблемы с организацией выборов в Санкт-Петербурге признала и глава ЦИК Элла Памфилова. Она назвала их «системными» и добавила, что «косметическими мерами» тут не обойтись. По ее словам, в связи с этой крайне неприглядной ситуацией «на самом высоком уровне» будут сделаны «серьезные выводы».