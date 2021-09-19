Серуканов объяснил отсутствие «миллиона наблюдателей» от ФБК на выборах

Руководство ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) вложило все финансовые средства в себя, а не в реальную работу на идущих в России выборах. Таким мнением с ФАН поделился бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 Виталий Серуканов.

Собеседник агентства отметил, что руководство фонда Алексея Навального сумело не только нарушить громкие обещания, данные общественности, но и опозориться перед Западом.

«Знаете, [Леонид] Волков и компания обещали, что они приведут на избирательные участки просто миллион наблюдателей, которые будут контролировать буквально каждый клочок, зафиксируют все нарушения и так далее. Сейчас мы видим, что они громко кричат, заявляют о тысячах нарушений, но ничего предметного сказать не могут, потому что нет у них этих сотен тысяч наблюдателей, не то что миллионов, — говорит Виталий Серуканов. — Все бюджеты были распилены, а "Умное голосование" в информационном плане провалилось. Более того, они опозорились перед западным миром, когда Google, Apple и прочие компании были вынуждены забанить это приложение. Думаю, Волков потратил деньги на себя — это самое выгодное вложение в его случае».

Федеральное агентство новостей /

По мнению спикера, работать от ФБК на выборах было попросту некому, а единственной попыткой придать списку «Умного голосования» хоть какой-то объем и смысл стала поддержка кандидатов от КПРФ. Такая логика проста, но не укладывается ни в какую социологию, которую, впрочем, никто делать и не собирался, заключил Виталий Серуканов.

Ранее экс-юрист ФБК прокомментировал решение главы «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасии Васильевой отречься от каких-либо ассоциаций со структурами Навального. По его словам, ответственность за ее нынешнее положение полностью лежит на плечах «менеджеров ФБК» Леонида Волкова и Ивана Жданова.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.