Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 14:43
14:42
Общество
Два котенка пантеры появились на свет в Астраханском зоопарке
14:42
Армия
Авторы Sohu заметили необычные детали на видео со взлетом российского Ту-160
14:39
Экономика
Социальные доплаты к пенсии ожидают некоторых пожилых россиян в 2021 году
14:36
Общество
Православная молодежь Мордовии учит детей с ОВЗ ловить рыбу
14:35
Политика
Руководитель «Сириуса» Шмелева отдала свой голос на выборах в Госдуму
14:33
Происшествия
NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью робота-пулемета
14:28
Общество
Глава Краснодарского края Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Госдумы
14:26
Общество
Выдающийся британский футболист Гривз скончался на 82-м году жизни
14:24
Общество
Представитель МИД РФ заявил об отсутствии эксцессов в ходе голосования за рубежом
14:23
Весь мир
Военные США перевезли 60 боевиков ИГ на свою базу в Аш-Шаддади
Все новости

Серуканов объяснил отсутствие «миллиона наблюдателей» от ФБК на выборах
Политика
Серуканов объяснил отсутствие «миллиона наблюдателей» от ФБК на выборах
facebook.com  /  Леонид Волков

Руководство ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) вложило все финансовые средства в себя, а не в реальную работу на идущих в России выборах. Таким мнением с ФАН поделился бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 Виталий Серуканов.

Собеседник агентства отметил, что руководство фонда Алексея Навального сумело не только нарушить громкие обещания, данные общественности, но и опозориться перед Западом.

«Знаете, [Леонид] Волков и компания обещали, что они приведут на избирательные участки просто миллион наблюдателей, которые будут контролировать буквально каждый клочок, зафиксируют все нарушения и так далее. Сейчас мы видим, что они громко кричат, заявляют о тысячах нарушений, но ничего предметного сказать не могут, потому что нет у них этих сотен тысяч наблюдателей, не то что миллионов, — говорит Виталий Серуканов. — Все бюджеты были распилены, а "Умное голосование"  в информационном плане провалилось. Более того, они опозорились перед западным миром, когда Google, Apple и прочие компании были вынуждены забанить это приложение. Думаю, Волков потратил деньги на себя — это самое выгодное вложение в его случае».

Серуканов объяснил отсутствие «миллиона наблюдателей» от ФБК на выборах
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению спикера, работать от ФБК на выборах было попросту некому, а единственной попыткой придать списку «Умного голосования» хоть какой-то объем и смысл стала поддержка кандидатов от КПРФ. Такая логика проста, но не укладывается ни в какую социологию, которую, впрочем, никто делать и не собирался, заключил Виталий Серуканов.

Ранее экс-юрист ФБК прокомментировал решение главы «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасии Васильевой отречься от каких-либо ассоциаций со структурами Навального. По его словам, ответственность за ее нынешнее положение полностью лежит на плечах «менеджеров ФБК» Леонида Волкова и Ивана Жданова.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Серуканов объяснил отсутствие «миллиона наблюдателей» от ФБК на выборах
выборы волков фбк умное голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru