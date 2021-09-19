Минобороны Австралии изучает возможность покупки или аренды подлодок у США и Британии

Канберра, 19 сентября. Министерство обороны Австралии в обозримом будущем может купить или взять в аренду подводные лодки у США или Великобритании, заявил глава ведомства Питер Даттон.

В интервью телеканалу Sky News Australia он отметил, что Канберра намерена начать процедуру перевооружения флота, не дожидаясь спуска на воду первых атомных субмарин, которые будут построены в рамках работы трехстороннего альянса AUKUS. Даттон подчеркнул, что уже обсуждал вопрос с представителями Пентагона.

«В дальнейшем мы проведем соответствующие консультации в Великобритании», — добавил он.

США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали соглашение о создании военного альянса AUKUS, что дало Канберре возможность создать свой первый атомный подводный флот. На этом фоне австралийские власти расторгли контракт с Францией о постройке дизельных субмарин, сообщает «Царьград».