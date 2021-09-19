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Apple работает над созданием двух вариаций складных iPhone

  /   Обновлено: 19 сентября 2021 12:55
Экономика
Apple работает над созданием двух вариаций складных iPhone
pixabay.com

Купертино, 19 сентября. Компания Apple собирается использовать наработки Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Смартфон со складным экраном может появиться в продаже уже к 2023 году.

Корпорация работает над созданием сразу двух моделей смартфона со складным экраном, пишет портал Ixbt.com со ссылкой на Business Korea. Предполагается, что диагональ новых устройств будет достигать 7,5 дюйма. Инсайдеры не знают, будет ли выпущено две модели или же руководство рассматривает разработки в качестве альтернативных. Американская компания имеет высокие шансы занять большую долю в этом сегменте рынка, как уже произошло с технологией 5G.

Аналитики полагают, что Apple займется совершенствованием конструкции шарнирной части смартфонов. Здесь она может обойти Samsung, который сейчас является лидером в производстве соответствующих мобильных устройств.

Стоимость iPhone 13, презентованного несколько дней назад, стартует от 79,99 тысячи рублей. В свободную продажу новые модели поступят с 24 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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