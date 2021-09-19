Президент Туниса наложил ограничения на путешествия граждан

Тунис, 19 сентября. Глава республики Каис Саид издал распоряжение о запрете на выезд из североафриканской республики определенной категории граждан. Теперь пограничники обязаны разворачивать тех, кто преследуется судом, отбывает тюремный срок, или в отношении кого правоохранители осуществляют проверки.

В связи с этим президент на днях проинструктировал Реду Гарслави, отвечающего за управление министерством внутренних дел. Он пояснил, что меры приняты при полном соблюдении законодательства.

«Никому не может быть отказано в поездке, за исключением тех, кого вызывают в суд, сажают в тюрьму или подвергают обыску», — заявил Саид.

Глава страны поблагодарил всех сотрудников полиции и таможни за их усилия, направленные на то, чтобы никто не смог избежать судебной системы.

В конце июля Каис Саид заморозил работу парламента, снял неприкосновенность со всех депутатов и освободил от занимаемой должности премьер-министра Хишама Машиши. Позже МВД поместило ряд политиков, парламентариев и бывших министров под домашний арест и запретило им покидать страну из-за возбуждения против них уголовных дел.

На этой неделе президент пообещал бороться с «мафией, правящей Тунисом». По его словам, в стране существует круг лиц, которые влияют на принятие решений, контролируя коррумпированных политических деятелей.