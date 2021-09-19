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Эфир: Как голосует Крым и пугают ли крымчан угрозы Киева о введении санкций
Политика
Эфир: Как голосует Крым и пугают ли крымчан угрозы Киева о введении санкций
Фото из личного архива Ольги Ковитиди  / 

В воскресенье, 19 сентября, с 18:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают процесс голосования в Республике Крым. Какая обстановка на избирательных участках? Наблюдатели каких стран присутствуют в республике? Что можно ответить киевским властям на угрозу введения санкций в отношении участников избирательного процесса? На эти и другие вопросы отвечает сенатор Совета Федерации РФ от Республики Крым Ольга Ковитиди в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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